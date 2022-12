El fútbol se lo debía, y después de intentarlo en 5 mundiales se le dio. Hizo goles en todas las fases, dos en la final, fue el segundo máximo goleador del torneo y mejor jugador del Mundial, y finalmente Lionel Messi logró cumplir su máximo sueño de ser campeón mundial.

"Mirá lo que es, es hermosa. La deseaba muchísimo. Presentía que era esta, sufrimos un montón, pero sabía que Dios me la iba a regalar", le dijo Messi a TyC Sports mostrando toda su alegría.

Tras los festejos en los vestuarios, en donde se lo vio descontrolado, el capitán argentino subió un posteo a su cuenta de Instagram: "Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer……", comenzó con fotos del partido y de la celebración.

Y agregó: "Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!! �������� Nos estamos viendo muy pronto…".

El reencuentro entre los jugadores y los hinchas argentinos en nuestro país se dará a partir de mañana, luego de que los jugadores lleguen a tierras argentinas después de las 7 de la tarde. Aún, no está confirmado como será la logística del encuentro.