“Solo el genio de Messi puede hacer una jugada así, que vuelve a poner a Maradona en un campo de fútbol. Elude a todos, hasta a los camellos del desierto y le da la pelota a Julián Álvarez”, destacaron Lele Adani y Stefano Bizzotto en el 3-0 de Argentina vs. Croacia. La narración de ambos se hizo tendencia rápidamente en la Argentina y por ello Bolavip habló con Bizzoto.

Su poco conocimiento de nuestro fútbol, su amor por la Bundesliga, la emoción por relatar al 10 argentino y para qué lado tira en la gran final de Qatar 2022. Todo eso y mucho más en un mano a mano imperdible de nuestro enviado, Germán Carrara, con el relator que ya es toda una estrella en nuestro país.

¿Qué sentís al saber que en Argentina se hicieron virales tus relatos?

-Para mi es un honor contar este mundial de la Argentina. Por el momento me tocó relatar cuatro partidos de la Argentina que fueron emocionantes, pero para mi es un honor en particular poder relatar a Leo Messi, un jugador extraordinario que en Qatar está jugando el mejor mundial de su carrera.

¿Por qué relatas con tanta pasión los partidos de Argentina?

-Porque el fútbol está hecho de momentos emocionantes y de jugadas que uno no se puede imaginar. Pienso en la asistencia que hizo Messi a Molina, en la asistencia de Messi a Julián Álvarez en el 3 a 0 contra Croacia, para mi fue una muestra del mejor fútbol del mundo y poder relatarlo para mi es extraordinario.

¿Qué sabés del Fútbol Argentino?

-Yo no soy un gran experto del fútbol argentino. Yo hablo alemán y conozco mucho el fútbol alemán. El fútbol argentino y sudamericano lo veo en la televisión, me informó y tengo la fortuna de trabajar junto a Lele Adani que es un gran conocedor del fútbol argentino, además él es un gran hincha de River, entonces obviamente habla mucho de River. Y gracias a él pude conocer muchas cosas de Julián Álvarez y Enzo Fernández, y no solo de ellos. Me gusta la pasión con la que juegan y las ganas que tienen de tener éxito, ganas que no se les acaba. Ni siquiera cuando ya están en Europa, en clubes conocidos donde ganan buenos sueldos, pero Igual no dejan de querer mejorar.

¿Tenés un equipo favorito en Argentina?

-No tengo un equipo en Argentina, me gusta el fútbol y en Argentina hay muchos equipos que practican el buen fútbol.

¿Qué crees que sucederá el domingo en la Final del Mundial?

-Pienso que hay dos jugadores que pueden definir el partido, Messi y Mbappé. Pero hay una diferencia: Mbappé hace goles, pero no es de gran ayuda para el resto del equipo. Messi ya lo hemos visto. Hace goles y ayuda a hacer goles, arrancando desde mitad de cancha como un volante prácticamente. Está en una etapa de madurez absoluta, por eso, pienso que si Messi juega al mismo nivel que en el partido con Croacia, la Argentina puede ser levemente favorita.

¿Italia hinchará por Argentina?

-Es difícil decir esto. A ver... El hincha del Milan, por ejemplo, probablemente hinchará por Francia por Giroud, por Theo Hernández. Los hinchas de la Juventus se dividirán si juega Rabiot o si juega Paredes o Di María. Depende mucho de la pasión del club. Si tenés un jugador que juega para Francia o para Argentina preferirás que gane una selección u otra.

¿Pero la rivalidad de Italia con Francia no hará que prefieran que gane Argentina?

-No solo con Francia tiene rivalidad Italia, ha tenido partidos históricos contra la Argentina. Son dos selecciones con rivalidad histórica como la tenemos con Alemania o con Brasil. Por eso es difícil señalar un favorito. Dependerá de Messi y de Mbappé.

¿A vos qué te gustaría que pase?

-Prefiero a Messi, tiene 35 años, dijo que será su último mundial, dejemos que lo gane. Mbappé ya ganó uno y puede ganar otros.