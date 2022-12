"¿Qué mirás bobo? Andá, andá para allá bobo". Lionel Messi soltó esa frase ante el micrófono del periodista Gastón Edul tras el partido en donde la Selección Argentina venció por penales a Países Bajos y logró el pase a semifinales. Dirigida hacia el delantero neerlandés Wout Weghorst, quien tras un encuentro caliente se quiso acercar en la zona mixta a dialogar e intercambiar su camiseta con el astro argentino, y este se negó rotundamente.

+ Fixture completo de Qatar 2022

Se han divulgado videos e incluso aparecieron declaraciones de testigos y protagonistas del hecho como el propio Weghorst y del Kun Agüero, quien se encontraba junto con los futbolistas argentinos allí en el túnel cuando el atacante que milita las filas del Besiktas turco se apareció y generó el enojo de Lionel. Ahora, llegó el turno del cronista que presenció a centímetros la reacción de Messi ante Weghorst.

En una nota que el jornalista protagonizó con TyC Sports, Edul contó: "En el momento, no me di cuenta de la relevancia de la frase porque pasa todo muy rápido pero si me había impactado ver a Leo tan enojado. En realidad, antes de la nota porque teníamos las cámaras en la zona del vestuario, se estaban puteando entre los jugadores de Argentina y Países Bajos todos, no solamente Leo".

Luego, reveló: "Es más, Leo es el que más tranquilo estaba. Estaba Otamendi, estaba Molina, Montiel, Lautaro Martínez, después apareció el Kun ahí de la nada pero Leo se enoja cuando Weghorst -el 19- después de bardear a los argentinos en la tanda de penales, porque ahí se armó el lío, porque el partido estuvo picante pero el problema es la tanda de penales, después de todo eso le pide la camiseta. Cuando le pide la camiseta se sacó de quicio".

"Ahí es cuando interviene Lautaro, Leo se aleja y viene a nosotros para darnos la nota. Pero se da vuelta y estaba Weghorst parado como con cara de malo que no entiendo y ahí empezó 'anda pa' allá, anda pa' allá', como metete en tu vestuario. Yo le avisé tres veces que estábamos en vivo porque no quería que pase nada malo porque había gente de FIFA también y era impactante la frase en el aire, pero no le importó demasiado. Después se lo tomó con naturalidad él y su familia", siguió relatando el periodista del medio televisivo.

Por último, Edul detalló: "Leo estaba caliente, habló del árbitro, de Van Gaal. Si vos repasas la nota, creo que es la primera nota que él casi que no me mira, casi que no me mira. Estaba metido, estaba re caliente, respondió lo que quiso. Yo creo que cuando hablemos de Qatar y lo recordemos con el pasar de los años, nos vamos a acordar esa frase porque arengó a la gente porque Leo ahí estuvo más argentino que nunca. Hasta como lo pronuncia". Sin dudas, un backstage necesario de lo que sucedió en esta ya icónico momento de Qatar 2022.

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22