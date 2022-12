Argentina y Países Bajos empatarón 2 a 2 en el tiempo reglamentario y el equipo de Scaloni ganó la tanda de penales por 4 a 3, en una definición que tuvo a Emiliano Martínez como la figura destacada.

Louis Van Gaal, que le puso picante a la previa del partido, diciendo que “Messi no juega mucho con el rival cuando tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades”, tomó una importante decisión para su futuro.

En la conferencia de prensa luego de la derrota, declaró: "No voy a seguir en la Selección. He disputado 20 partidos en esta etapa y no he perdido ninguno, pude verlo en Google. Perder 2 veces por penales es tener mucha mala suerte".

Como entrenador de Países Bajos, dirigió el Mundial de Brasil 2014 y el de Qatar 2022, en los que no perdió ningún partido, pero en las fases de eliminación se encontró con el mismo verdugo: Argentina, que le ganó la semifinal del 2014 y los cuartos del 2022 por penales.

