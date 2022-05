Los 5 interrogantes que debes responder antes de Qatar 2022

A meses del Mundial de Qatar, los cinco interrogantes que no podes dejar de saber si queres estar al día con la Copa del Mundo.

El Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina. Los sueños crecen, los nervios aumentan y todos los argentinos sueñan con volver a levantar la Copa del Mundo. Con el pecho inflado y la Copa América en el bolsillo, la Scaloneta avanza a paso firme y pone el ojo en noviembre. En la previa a la gran cita, te traemos los cinco interrogantes que tenés que despejar para estar al día.

1- ¿Cuándo comienza el Mundial y cuándo termina?

Esta es quizá la más sencilla de delucidar. La Copa del Mundo tendrá su primer partido el 21 de noviembre de 2022 y finalizará el 18 de diciembre con la gran final. Lo increíble es que las Selecciones recién tendrán disponibles al 100% de sus jugadores a una semana del inicio.

2- ¿Por qué se juega en diciembre?

Un verano con 48 grados no parece demasiado apto para la práctica deportiva y de hecho en un principio iba a jugarse en junio, pero la FIFA decidió en 2015 transladarlo a fin de año para que estas temperaturas sean más bajas.

3- ¿Cuáles son los verdaderos candidatos?

Se habla muchísimo de este aspecto. Por nivel y jugadores top, Francia y Brasil están un escalón arriba del resto. Aunque claro, en el segundo lote se meten Argentina y España, dos seleccionados que vienen haciendo bien las cosas.

4- ¿Por qué es un Mundial tan especial?

Desde lo futbolístico, será el último con 32 equipos, ya que desde el próximo la FIFA ya confirmó que serán 48 los participantes. Además, será el último para muchos cracks mundiales. En otras palabras, el cierre de una época.

5- ¿Qué camino tiene Argentina para la Copa del Mundo?

Tenemos información que dice que hay jugadores y miembros del cuerpo técnico que están preocupados. No hay un camino marcado hacia el Mundial. No hay muchos amistosos cerrados y el calendario sólo tiene por delante la Finalissima vs. Italia.

Los 5 interrogantes que debes responder antes de Qatar 2022