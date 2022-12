¡Se viene la final! Argentina y Francia se verán las caras este domingo 18 de diciembre para definir al campeón del Mundo de Qatar 2022.

El equipo francés va en busca de repetir el título, mientras que los argentinos sueñan con ver a Lionel Messi levantar la copa.

¿Qué dicen los astros sobre la final de la Copa del Mundo?

Lucciano : el astrólogo argentino dijo a través de su twitter que Argentina sería campeona del Mundo en Qatar 2022. Realizó un hilo en aquella red social con una Carta astral de la Final de la Copa del Mundo 2022, en la que especificaba: "Sol a 26 Sagitario. Antiscio exacto del medio cielo del ciclo Scaloni. Júpiter, aspecto exacto al Marte regente ciclo Scaloni”. Luego, mostró la carta astral del entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, a quien lo relacionó con logros, copa y oro.

Giorgio Armas : reconocido por pronosticar resultados deportivos, aseguró que "Argentina para mí es Campeona del Mundo. Vi a nuestra Selección Campeona de la Copa América un año antes de que lograran el triunfo y ahora me salen las mismas cartas tanto en el Tarot como en los datos que predice la astrología".

Athos Salome : el "Nostradamus Moderno" nombró a Argentina y Francia como los posibles finalistas del certamen, y agregó: “analizando el año de los juegos 2022, fecha de inicio y letras de los nombres de los países que jugarán, puedo ver la disputa de copa entre la tierra del tango (Argentina) y el país centroeuropeo (Francia), y el triunfo de los sudamericanos”.

Astrología Champagne -@futbolastral : "Todo mi análisis apunta a un solo camino, no tengo lugar para las dudas: Argentina conquistando su 3ra Copa Mundial, de la mano de un excelente grupo, con hambre de gloria. La Selección, cumpliendo el sueño de todos los argentinos. Crean, porque los sueños hay que cumplirlos", posteó.

Además, desde otra cuenta, agregó: "Todo el mundo esperando que Francia le gane a ARGENTINA el mundial, ahora ídolos de @KMbappe. #Saturno se opone al sol en la Rev solar de su ciclo. Su debut también La luna esta conjunta a SATURNO, No me extrañaría una derrota, de no ser así, no levantará la copa igual".