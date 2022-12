Las finales se definen por detalles. Por milímetros. Por un desmarque, una escapada o una desatención. Pero claro, también importa quién tiene mejor equipo. Por ello, en esta nota intentaremos ver puesto por puesto quién tiene a los mejores para esta final del Mundo. Argentina vs. Francia, la definición comienza.

Arqueros: Emiliano Martínez es más que Hugo Lloris

Firme en la Premier League, el arquero argentino de 30 años logra destacarse a pesar del flojo momento del Aston Villa y demuestra un plus cada vez que se pone la camiseta de la Selección Argentina. Con cinco goles recibidos en este Mundial y siendo figura en los penales vs. Países Bajos, Dibu siempre da la talla.

Enfrente, Francia tiene en el arco al experimentado Hugo Lloris. Con 35 años y un buen presente en el Tottenham, ha demostrado ser arquero de equipo grande. Aunque ojo, sólo pudo mantener su arco en cero en un partido (vs. Marruecos en la semi) y por ello pierde esta batalla.

Lateral derecho: Jules Koundé y Nahuel Molina están muy parejos

Ambos con 24 años y un buen presente en sus clubes. El argentino es titular en el Atlético Madrid de Simeone y el francés defiende la camiseta del Barcelona después de su gran paso por Sevilla. Son realtivamente chicos, tienen una gran responsabilidad con la marca y van bien al ataque (puede que Molina se haya destacado más en Qatar).

Defensores centrales: Romero y Otamendi vs. Varane y Upamecano

Una de las posiciones más complejas de analizar. De un lado, los argentinos fueron una muralla durante todo el Mundial. Cuti (1,85) muy firme en los anticipos, Otamendi (1,83) cabeceando absolutamente todo, no perdiendo divididas y dejando la piel. Pero claro, del otro también hay dos bestias.

En la vereda de enfrente estarán Varane (1,91m) y Upamecano (1,85m), dos centrales de primer nivel mundial y con unos centímetros de más. Aunque ojo, no por ser más altos significa que van mejor de arriba. En el uno contra uno veloz, sufren más los franceses, aunque los argentinos tendrán que lidiar con Mbappé y Dembélé. Muy parejos.

Lateral izquierdo: Acuña/Tagliafico vs. Theo Hernández

Garra y corazón vs. juego bonito. En el lateral izquierdo se encuentran dos ideas muy diferentes: Acuña o Tagliafico (aún no definió Scaloni) son más sacrificados, pero Hernández suele terminar mejor las jugadas en ataque (de hecho, viene de hacer un gol vs. Marruecos en la semifinal). Aquí es tema de gustos.

Volantes: Fernández, De Paul, Paredes y Mac Allister vs. Tchouameni, Rabiot y Fofana

Argentina encontró un mediocampo muy confiable. Con la grata aparición de Enzo Fernández, el más peligroso con los pases entre líneas, un De Paul que no deja de correr, el equilibrio de Leo Paredes y el aporte de Mac Allister, Scaloni encontró sus volantes. Aunque claro, también tiene la chance de poner a Di María en lugar de Paredes para hacerlo mucho más ofensivo.

Por su parte, Francia tiene una apuesta muchísimo más ofensiva y no teme perder la mitad. Allí sólo planta a Tchouameni y Rabiot/Fofana, pero pone por delante tres velocistas que acompañan a Giroud. Otra vez, como en el lateral izquierdos, habrá un choque de estilos. El equilibrio de la Albiceleste vs. la apuesta francesa.

Delanteros: Lionel Messi y Julián Álvarez vs. Dembélé, Griezmann, Mbappé y Giroud

Todo lo que pierde en la mitad lo gana adelante. Aunque el esquema dice 4-2-3-1, Francia juega prácticamente con cuatro delanteros y la Argentina deberá ponerle especial atención. Sobre todo porque Griezmann es filoso con sus pases profundos, Dembélé y Mbappé son dos flechas y Giroud las que tiene las manda a guardar.

Igualmente, la Scaloneta también tiene lo suyo. Julián Álvarez viene derecho, no da ninguna pelota por perdida y es uno de los goleadores del Mundial. Y sí, cómo no hablar de Lionel Messi, el mejor jugador del mundo. En un pase, un remate o una gambeta puede cambiar la historia y la Albiceleste lo sabe.

Por otra parte, cabe destacar que los de Scaloni también tienen constante llegada de los volantes al área y en el banco están Lautaro Martínez como una alternativa de élite, Paulo Dybala como creador, Di María como velocista y Ángel Correa, que no perdona en los metros finales.