Siempre se dice que el fútbol une a la Argentina. Durante cada partido de la Selección en esta Copa del Mundo se dejaron de lado cualquier tipo de diferencias, sean futbolísticas o no. Ayer, con la obtención de la tercera, el pueblo albiceleste llegó a la conclusión de que había que perdonar a alguien.

Así como la consagración en el Maracaná cerró las heridas de las Copas América perdidas ante Chile, lo del pasado martes hizo lo propio con la derrota ante Alemania en Brasil 2014. Ayer, muchísima gente le dedicó un "te perdonamos" al mismísimo Mario Gotze.

No solo ya no duele el gol que convirtió en aquel alargue, sino que ahora se encargó de demostrar que es messista como todos. El aleman se filmó celebrando la victoria junto a su hijo y le dedicó otra foto al 10 argentino. Y... Se sacó el peso de ser el culpable de que Leo no tenga un Mundial de encima.

"El villano de una historia mal contada", escribieron varios tras ver la alegría de Mario por la tercera. Ahora podremos darle play a ese gol sin sentir ese vacío que nos provocó durante 8 años. Te bancamos, Mario.