Uno por uno: los puntajes de Argentina en la gran final del mundo vs. Francia

Sï, el fútbol a veces también tiene justicia. Para los mejores. Para los que luchan y siguen a pesar de la adversidad. Para los distintos. Para Lionel Messi, para Di María. Para la bestia de Dibu Martínez. Para Gonzalo Montiel, que quedó en la historia grande con el último penal. ¡Dale campeón! Ah, acá están los puntajes. Esta vez, poco imparciales.

Emiliano Martínez (11)

El héroe. La muralla. El hombre que ante la adversidad se hace gigante. El arquero que es capaz de tapar dos penales en una final del Mundial. Por eso, y por siempre ser un referente de esta Selección, el 10 le queda chico a Emiliano Martínez. ¡Todo Argentina te ama, animal!

Nahuel Molina (10)

Anuló a Démbelé, al punto tal que fue reemplazado a los 40 minutos del primer tiempo, fue siempre una opción de ataque y jugó como un experimentado con sólo 24 años. ¡Crack!

Cristian Romero (10)

Firme, como siempre. Raspó, metió y anticipó hasta el hartazgo. Sobre el cierre sintió el desgaste y sufrió más de lo merecido, pero por la resiliencia y las ganas de estar siempre Cuti también se lleva un 10 para la historia.

Nicolás Otamendi (10)

El mejor defensor de Qatar. Ganando de cabeza y cortando con un timing propio de un central de élite, Ota tuvo un solo error y cometió un penal, pero nunca bajó la cabeza y toda la Argentina lo ama. ¡Un gladiador!

Nicolás Tagliafico (10)

No le tocó ser el titular en la fase de grupos, se ganó el lugar en los partidos de definición y jugó como un león. Dejando todo en cada pelota y embarrado hasta los dientes, Taglia se lleva otro puntaje de excelencia.

Rodrigo De Paul (10)

Arrancó con el pie izquierdo. Tuvo un inicio de Mundial flojo, pero nunca negoció la entrega. Así, terminó siendo uno de los jugadores más destacados de la final. Bestial lo del Motorcito.

Enzo Fernández (10)

Soltura y capacidad para manejar la pelota en los tramos más calientes del juego. Un volante llamado a ser figura en los equipos más importantes del planeta. ¡Con 21 años jugó el Mundial como si tuviera 20 con la Celeste y Blanca!

Alexis Mac Allister (10)

Entró por la ventana, se ganó el lugar en los últimos amistosos y terminó siendo el mejor futbolista de la final. Manejando los tiempos y sin querer inventar nada raro, Mac Allister siempre se la dio a un compañero y fue opción para recibir. Ah, tampoco negoció la entrega hasta el último minuto. ¡Bestia!

Lionel Messi (11)

Todo estará de más a la hora de hablar del mejor jugador del Mundo. Dos goles en los 90, un penal en la tanda definitoria como si estuviera pateando en La Bristol de Mar del Plata y el resto lo sabe todo el planeta. Luchó, soñó y sufrió. ¡El 10 le queda chico al pibe que toda su vida la peleó para ser campeón del Mundo!

Julián Álvarez (10)

La figura menos esperada. Aunque muchos pensaban que iba a pasear a la Premier League, la Araña se ganó el lugar y hoy es titular indiscutido de la Scaloneta. Entrega, buenas decisiones, peligrosísimo en el 1 vs. 1 y ¡tiene 22 años! El futuro llegó hace rato.

Ángel Di María (10)

Llegó la revancha, Ángel. Vos lo merecías. Vos la peleaste, te deslomaste por esta Selección. Perdón por cada argentino que alguna vez dudó, gracias por nunca bajar los brazos. Lo hiciste en el Maracaná, cómo no ibas a hacerlo en Doha. ¡Gracias totales, Fideo!

*Ingresaron Marcos Acuña (10), Gonzalo Montiel (10), Leandro Paredes (10) y Lautaro Martínez (10). Además, Germán Pezzela y Paulo Dybala no jugaron lo suficiente para ser puntuados, ¡pero como somos campeones del mundo también tienen un 10!

Lionel Scaloni (10)

El pasante. El que no tenía experiencia. El que no hacía bien los cambios. El que no dirigió a nadie. Cuánto se habló y se habló. Y Scaloni trabajó y trabajó. Formó un grupo. Una familia. Nos hizo ilusionar. Nos llevó a ser campeones de América y nos dio el gusto más grande de todos: ver a Messi campeón del Mundo. Perdón por los que alguna vez desconfiaron, gracias por el respeto y los valores. ¡Usted es historia!