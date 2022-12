Luego de lo que fue un durísimo partido entre Argentina y Países Bajos en los cuartos de final de Qatar 2022, finalmente fue la Albiceleste la que se quedó con el pase a semis en los penales, tras unos vibrantes 120 minutos en donde ganaba con comodida y sufrió un empate en la última jugada del tiempo reglamentario.

El duelo entre ambos, además de tener mucha historia, estuvo plagado de momentos picantes. Desde la previa incluso, con los futbolistas y el entrenador neerlandés Louis Van Gaal calentando con comentarios o declaraciones contra Leo Messi, Dibu Martínez y la Selección en sí, creyéndose allí ganandores antes que comience el partido.

Por eso, dentro de la cancha el cotejo fue un hervidero total, digno de un partido mata-mata en una copa tan importante como el Mundial. 18 fueron los amonestados en total y en los 120 minutos la tensión estuvo a flor de piel. Tanto fue así que casi cualquier circunstancia fue motivo de roce, como lo que sucedió luego de confirmarse la clasificación argentina a semifinales con el penal decisivo de Lautaro Martínez.

Es que en los festejos albicelestes del último remate desde los doce pasos convertidos, fueron varios los futbolistas que respondieron a las provocaciones de los neerlandeses, tales como Nicolás Otamendi y Leandro Paredes. Esto generó una represalia del equipo de Van Gaal, quienes incluso enojados con la derrota y eliminación, saltaron contra los argentinos en las celebraciones.

Allí se lo pudo ver a Paulo Dybala, quien aún no tuvo minutos en Qatar 2022 pero fue parte de los festejos tras concretarse el pase a semis. Cuando se aproximaron los neerlandeses a confrontar, la Joya se burló de Denzel Dumfries, lateral derecho que fue uno de los que más picó el clima durante los penales. Por eso, el 21 de la Selección se rió en la cara del neerlandés, lo que generó una violenta reacción de Dumfries, quien tuvo que ser frenado por Marcos Acuña para que no pase a mayores. Lógicamente, este video no tardó en viralizarse. ¡Tremendo!

