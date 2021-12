Gallardo anunció que se quedaba un año más en River y todos los hinchas millonarios tuvieron un nuevo motivo para celebrar al día siguiente en el Monumental, además del aniversario de la final ante Boca. Esta tarde salió a la luz que el Muñeco rechazó ni más ni menos que al Barcelona para quedarse en Núñez. Ahora, esperan que Julián Álvarez haga lo mismo, ya que lo vienen a buscar del Culé.

Gallardo rechazó una oferta del Barcelona para seguir dirigiendo a River

"Hace dos años, estando en River, Marcelo desechó una propuesta formal del Barcelona. El quedarse o irse de River no dependía de una propuesta de terceros, era una decisión personal. No pasa por una propuesta de otro equipo que me va a modificar quedarme o no en River", dijo Juan Berros, su representante.

¿Boca juega la Supercopa contra otro club?

El triunfo de Boca en la Copa Argentina y el de River en la Liga Profesional nos dejeba a todos la noticia de que el 2022 iba a contar con otro Superclásico decisivo, esta vez por Supercopa Argentina. Sin embargo, cuando se creía que era inevitable, desde AFA parecería haber una postura diferente y todo indica que sería River el equipo que no jugaría. ¿Por qué?

Barcelona viene por Álvarez

De la mano de Xavi, Barcelona comenzará una reconstrucción profunda. Después de tocar fondo y quedar afuera de Champions en fase de grupos luego de 20 años, el equipo Culé busca futbolistas jóvenes que lo ayuden a levantarse. Y Julián está en los planes.

VIRAL | Engancharon a Battaglia en un restaurante viendo por TV a Gallardo burlarse de Boca

Tras la celebración en Santiago del Estero, el plantel del Xeneize volvió a Buenos Aires y todos tuvieron la jornada del jueves libre. El entrenador aprovechó para ir a cenar con su familia pero jamás pensó que iba a ser el protagonista de un video viral. Un hincha de River captó el momento justo en el que Battaglia ingresó al restaurante y al mismo tiempo en la televisión del lugar, se vio cómo Marcelo Gallardo se burlaba de Boca.