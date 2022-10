Luego de la goleada aplastante ante Estudiantes en el Monumental, River recuperó un poco de aire tras el mal momento que atravesaba en las últimas semanas, y esta racha positiva que quiere seguir ampliándola la próxima fecha cuando, en Entre Ríos, pueden tener una revancha ante Patronato. Pero no todas fueron buenas para el Millonario, ya que al finalizar el encuentro frente al Pincha, se conoció que uno de los futbolistas de La Banda se tuvo que hacer estudios por una molestia física. Esto y más. Enterate de todo acá.

¿Por qué el duelo entre River y Patronato puede ser una "venganza" para el Millonario?

Luego de quedar eliminado de la Copa Argentina, al River de Gallardo solo le quedó la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores 2023 mediante la tabla anual del fútbol argentino. Una tarea que busca cumplir cuanto antes y que, para lograrla, deberá ganar su tercer partido en fila.

Con dos triunfos muy importantes ante Argentinos y Estudiantes, el Millonario busca seguir por este sendero y para esto volverá a enfrentarse con quien fuera su verdugo en la Copa Argentina hace solo unas semanas. Sin embargo, la situación ahora será al revés ya que River es quien dictará sentencia.

Con un Patronato muy comprometido en la zona del descenso, el partido del próximo domingo, desde las 20:30, se transformó en uno trascendental para los de Entre Ríos ya que una derrota en manos de River podría significar el descenso del equipo de Sava a falta de tres fechas para el final.

A ocho puntos de Arsenal de Sarandí con doce en juego, si River le gana a Patronato en su casa y el Viaducto se impone el sábado a Unión en Santa Fe, el Patrón podría perder la categoría y el Millonario se cobraría revancha luego de que este lo eliminará de la Copa Argentina.

Tras su gol, Esequiel Barco confirmó que no se va: "Vamos por todo"

Tras 90 minutos y con un 5-0 a favor que le permite respirar tranquilo, en la noche del Monumental se vivieron momentos de desahogo en los cuales una de las figuras que tiene el plantel pudo darse el lujo de adelantar lo que se viene después de todos los rumores que surgieron sobre su futuro.

Si bien se especulaba con que sea uno de los que no continúen en el 2023 a causa de su año irregular, Esequiel Barco habló tras volver a convertir un golazo y confirmó su continuidad: "Hay que pelear todo porqué esta camiseta exige mucho así que vamos por todo el año que viene", soltó el volante para TNT Sports.

De esta manera, el jugador que fue suplente ante Estudiantes se mostró entusiasmado con lo que pueda pasar en la próxima temporada ya que consideró que "el equipo lo está haciendo muy bien" y poco a poco va "saliendo de esta racha negativa" que lo alejó de la pelea por el título.

A su vez, el ex Independiente que tiene contrato con el Millonario hasta diciembre del 2023 comentó que sentía "una felicidad enorme" ya que no podía convertir: "No se me venían dando los goles pero hoy pudo venir y fue para ayudar al equipo. Así que estoy muy contento por eso", sentenció.

Lucas Beltrán, con estudios post triunfo

Después de semanas turbulentas con malos resultados, incluyendo una derrota en el Superclásico y la eliminación de la Copa Argentina, River parece haber encontrado el rumbo: entre el domingo y el miércoles, el equipo de Marcelo Gallardo goleó a Argentinos y Estudiantes para cortarse en la tabla anual.

La clasificación a la CONMEBOL Libertadores está cerca, pero aún queda camino por recorrer y el Millonario intentará dar un nuevo paso contra Patronato en Paraná. Sin embargo, tras el choque contra el Pincha quedaron varios jugadores "tocados" y no está confirmada la presencia de algunos jugadores para el fin de semana que viene.

Juanfer Quintero terminó con hielo en el banco de los suplentes, pero habría sido solo por prevención. Sin embargo, Lucas Beltrán tendrá que pasar por la clínica para hacerse estudios médicos; el exdelantero de Colón tuvo que ser reemplazado a la media hora de encuentro por una fuerte molestia en el isquiotibial derecho y en Núñez temen una posible lesión.

A la espera de los resultados, el Muñeco deberá cambiar rápidamente el chip tras lo hecho contra Estudiantes para afrontar una nueva final en vistas a la clasificación a la Copa Libertadores. El rival de turno será, ni más ni menos, que su reciente verdugo por Copa Argentina. El Patrón se juega la permanencia en su cancha y hasta podría concretarse su descenso si se dan ciertos resultados. Un juego definitorio.

El comentario de Haaland a Julián Álvarez que volvió locos a los hinchas de River

La jornada de Champions League fue ideal para el Manchester City. Pep Guardiola sorprendió a más de uno poniendo a Julián Álvarez y Erling Haaland juntos desde el arranque. El noruego metió un doblete y el argentino convirtió el 5 a 0, que terminó siendo definitivo.

Lo cierto es que ambos redondearon un buen partido y, una vez más, demostraron que se llevan bárbaro tanto dentro como fuera de la cancha. Por eso, cuando la Araña celebró la goleada en sus redes, el comentario del ex-Borussia Dortmund no pasó desapercibido.

"Great night of Champions (gran noche de Champions)", escribió la Araña en su cuenta de Instagram. Su compañero le contestó: "Bravo Julián". El comentario despertó miles de likes y los hinchas de River -que desde que Álvarez puso la firma son recontra citizens- lo celebraron.

No es la primera vez que el noruego deja un guiño para el argentino, ya que se han observado cosas similares la vez que descubrieron sus cartas de FIFA 23 y lo ha elogiado en varias entrevistas. Ayer, apenas finalizó el encuentro, Erling fue trotando a felicitar a la Araña por su gol.