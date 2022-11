El comienzo de esta semana indica que no será una más en la historia de River ya que no solo tendrá dos amistosos internacionales de gran valor sino que también serán los últimos días de Marcelo Gallardo como entrenador de una institución que pretende aprovecharlo y despedirlo hasta el último minuto.

Es por esto que cuando llegó al predio que él mismo modificó durante su ciclo de 8 años para ponerlo a la altura de los mejores del mundo, Gallardo se detuvo en la puerta del River Camp para firmar varios autógrafos sin esperar una curiosa pregunta de un hincha del Millonario.

Mientras firmaba una camiseta, uno de los fanáticos que se acercó hasta el auto del Muñeco le realizó una pregunta que dejó atónito a Gallardo: "¿Posta que te vas al Atlético, Muñe?", le tiró el hincha al DT que solo pudo soltar un sonido de sorpresa e incredulidad ante este momento.

Sin embargo, el gesto de Gallardo no achicó al hincha que fue por más: "Eh, no se... Me llamaron de allá y me dijeron eso". Un nuevo comentario, a modo broma, que ya no tuvo respuesta del entrenador que se concentró en otro fanático de River que le mostraba un tatuaje en el que seguramente Gallardo sea el protagonista.

¿Gallardo llega a la Premier League?

Si bien no es cierto que Gallardo haya aparecido como uno de los reemplazantes de Diego Simeone en el Atlético Madrid, si es real que el DT de River ya aparece en el radar de algunos conjuntos europeos y las casas de apuestas ya lo colocan como un candidato a un conjunto de Premier League.