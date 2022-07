Se viven momentos de incertidumbre en la economía argentina. Es que, tras la renuncia el pasado sábado de Martín Guzmán como Ministro de Economía, en todo el país se atravesó un domingo lleno de incertidumbre al no conocerse el nombre de la persona que se haría cargo de semejante puesto como el de la conducción de uno de los Ministerios más importantes de la Nación. Sin embargo, a altas horas del cierre del fin de semana, se confirmó que la encargada de asumir en dicho puesto sería Silvina Batakis.

Oriunda de Tierra del Fuego y ex Ministra de Economía en la Provincia de Buenos Aires durante la gestión gubernamental de Daniel Scioli (2011-2015), Batakis se hará cargo de un puesto caliente en el actual Poder Ejecutivo Nacional. Insólitamente, una de las primeras cuestiones que se supieron de ella es que es hincha de Boca, ya que se la ha visto en fotos en La Bombonera, así como también hubo muchos que, en el afán de conocer su perfil, le hicieron una especie de carpetazo en Twitter con posteos suyos burlando a River y fanatizando con el Xeneize.

Esta noche, tras un largo primer día de gestión, Silvina Batakis se presentó a una entrevista en C5N, en el programa que conduce Gustavo Sylvestre, "Minuto Uno", y allí una vez culminada la nota, uno de los periodistas en el panel le consultó sobre la complicada situación que también involucra al fútbol argentino y que se destapó con las complicaciones de River en cerrar el arribo estelar de Miguel Borja.

Es que en concreto, el Banco Central Argentino no deja liberar los dólares al exterior, algo que impide que el club de Núñez le gire los 7 millones de dólares a Junior y a Palmeiras para efectuar la compra del pase, por lo que su llegada al Millonario estaría trabada. "¿Le va a dar los dólares a River para que pueda traer a Borja?", le consultó un periodista del panel de Minuto Uno. "Por supuesto que no, eso seguro que no", respondió la Ministra Batakis en tono humorístico, cerrando con un contundente "Todo para Boca", junto con una risa de los presentes.

Anteriormente, afirmó que seguirá yendo a La Bombonera y se atrevió a bromear con conducir a Boca: "Cuando sea Presidenta, te voy a invitar (dicho a Sylvestre)". Al margen del tono cómico de Silvina Batakis, parece ser imposible que los clubes puedan liberar dólares para concretar traspasos con el exterior, lo que para River en este caso con Miguel Borja, y para todos los clubes del fútbol argentino, es una pésima noticia.