Si uno nombra a Leonardo Ponzio en las cercanías al Monumental, a los hinchas se le llenarán los ojos de lágrimas. Y en el caso de hacerlo dentro de la confitería que tiene el estadio dentro de sus inmediaciones, aquellos comensales dejarán de estar sentados para aplaudir de pie. Lógicamente, no es una personalidad más en la historia del Millonario.

El León las vivió todas. Si bien no formó parte del equipo que descendió a la vieja B Nacional, fue uno de los grandes artífices para que River lograra el tan ansiado ascenso y retornara a la Primera División del fútbol argentino. Pero también se transformó en el jugador con más títulos en los 121 años de vida de la institución.

Poco a poco, se transformó en uno de los ídolos modernos del club de Núñez, y ahora los hinchas tendrán la posibilidad de despedirlo dentro de una cancha, donde este miércoles se realizará el partido despedida de Ponzio. Pero no hay un solo fanático que lo quiera lejos de la institución. Al contrario, lo quieren ver bien cerca.

A lo largo del último tiempo, se habló muchísimo del futuro del nacido en Las Rosas, provincia de Santa Fe. Sobre todo, ante una posible salida de Marcelo Gallardo, a quien se le termina el contrato a fin de año y aún no definió su continuidad. Y claro, los hinchas entienden que el ex Newell's y Real Zaragoza tiene la espalda suficiente para tomar las riendas del plantel en un futuro. Pero en su proyecto, no está la idea de cumplir con dicho rol. Aunque sí quiere volver a River.

"Imagino que después de pasar todos estos momentos buscaré algo que me atrape. Después del Mundial buscaré un lugar, ojalá sea en River, para poder desenvolverme en un área de secretaría técnica, de manager, secretario deportivo... Pero no para estar a la cabeza sino de poder estar en un conjunto, ayudar y volcar lo que uno siente", le indicó el ex mediocampista y capitán del Millonario a La Página Millonaria.

¿El Millonario le abrirá las puertas para que pueda retornar?

+ ¿Cómo ver el partido despedida de Ponzio?

El encuentro será este miércoles 21 de septiembre a las 21 horas. La fiesta completa será transmitida en vivo y en directo por Star+.