Para el mundo River no es una semana más. Este domingo, a partir de las 17, visitará a Boca en la edición 213 del Superclásico y los comandados por Marcelo Gallardo buscarán quedarse con un triunfo que les permita acercarse a Atlético Tucumán, que empató ante San Lorenzo y volvió a liderar la Liga Profesional.

A pesar de que Gallardo ya tendría todo listo para ir a La Bombonera, no deja de pensar en el futuro. Y no es para menos, ya que aún debe resolver lo que será su continuidad en la institución porque su contrato caducará a fin de año. Más allá de ese pequeño gran detalle que en Núñez no quieren dejar librado al azar, el Muñeco pudo encontrar un inesperado refuerzo para lo que resta de la temporada que finalizará el 31 de octubre.

River tiene por delante lo que queda de la Liga Profesional, además que se mantiene con vida en la Copa Argentina. Y como aún no puede contar con Robert Rojas, además de que Andrés Herrera no está teniendo buenos rendimientos en el lateral derecho, quien podría darle una solución en la posición es Franco Paredes.

Después de 8 meses y 26 días, el ex Defensa y Justicia fue titular en el Superclásico de Reserva, donde los comandados por Jonathan La Rosa cayeron ante Boca por 2-1 y disputó los 90 minutos. Paredes tuvo una correcta actuación, por lo que alegró al cuerpo técnico de la Tercera División, como así también al propio Gallardo.

Por el momento, el nacido en San Justo continuará en Reserva para sumar minutos, retomar su nivel y una vez que llegue fin de año serán La Rosa y el Muñeco quienes decidan si tendrá una nueva oportunidad en Primera División, seguirá en la última división antes del salto a la máxima categoría o tendrá una nueva cesión.