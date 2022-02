El último fin de semana, la exfigura de River, Ignacio Fernández, volvió a conquistar el fútbol de Brasil tras la victoria del Atlético Mineiro ante Flamengo por la Supercopa. Nacho abrió el marcador, pero el encuentro finalizó 2 a 0 y todo se definió desde una apasionante tanda de penales que alcanzó los 12 remates por equipo.

Tras su consagración, el volante con pasado en Gimnasia La Plata fue entrevistado por diversos medios argentinos y, entre tantas declaraciones, resaltó los dichos sobre Juan Román Riquelme y la histórica serie de octavos de final en la pasada edición de la Copa Libertadores, con escándalo incluido. Aún así, Fernández se permitió hablar sobre su actualidad, la Selección Argentina y su futuro como profesional.

En diálogo con TyC Sports, Nacho fue consultado por Gastón Edul acerca de la posibilidad de volver a vestir los colores del Millonario y no lo dudó. "Sí, sin dudas que volvería. Hay que ver quién está de técnico, si me quiere, si estoy física y mentalmente bien para volver... Es un lugar que me encantó y fui feliz. ¿Planes a largo plazo? Ya no se puede, tengo 32 años", declaró el mediocampista del Galo avisando que, de regresar al fútbol argentino, será dentro de los próximos años.

River no sería el único interesado en su vuelta, ya que hay varios pretendientes en el camino que ansían tenerlo entre sus filas. "Siempre dije que me gustaría retirarme en Gimnasia", afirmó el volante. Sin embargo, Fernández dejó una declaración que ya ilusiona a todos los hinchas del Millo. "Si me preguntan a mí, lo ideal sería volver un año a River. Este momento sería difícil, pero cuando se me termine el contrato acá, que voy a tener 34 años, lo pensaría, lógico", expresó. ¿Le abrirán las puertas del club en 2024?