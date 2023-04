A River le costó jugar en la altura y, pese a no haber sido aplastado por The Strongest, se volvió de Bolivia con una derrota. El equipo de Martín Demichelis pagó muy caros los errores, mostrando un equipo que tuvo rendimientos individuales muy bajos.

Se habló mucho de la mala salida de Franco Armani en la jugada del penal, del error de Paulo Díaz en la salida en el segundo gol y el bajo nivel de Agustín Palavecino. Sin embargo, Mariano Closs habló del tema en ESPN F12 y puntualizó en otros tres futbolistas del Millonario.

"Hubo tres jugadores que no estuvieron a la altura", manifestó el periodista. "Uno es (José) Paradela, que creo que no se sintió cómodo. No lo vi en la cancha, nunca fue a buscar balones. No participó. El otro es (Pablo) Solari", arrancó nombrando el conductor antes de llegar al último nombre.

"El que creo que no anduvo bien es Enzo Díaz. La pasó mal. Acelerado", aseguró Closs con la aprobación de sus compañeros de piso. La altura le jugó una mala pasada a más de uno de los jugadores de River, aunque Demichelis haya declarado que su equipo jugó "muy bien durante 70 minutos".