Este domingo, con el mismísimo Estadio Monumental de Núñez como escenario y por la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, River Plate no jugó nada bien, volvió a ser un verdadero concierto de errores y cayó, de forma sorpresiva, por 2-1 contra Arsenal de Sarandí. Un golpe durísimo teniendo en cuenta el rival y el contexto.

Así las cosas, el principal apuntado por esta derrota de River fue Martín Demichelis, su director técnico. El entrenador de los de Núñez evidenció errores a la hora de conformar el equipo y también en torno a las modificaciones durante el cotejo. Y, en conferencia de prensa, fue autocrítico a través de sus declaraciones sobre el compromiso.

"Le agradezco a la gente de River y le pido disculpas. Hoy volvieron a llenar el Monumental y apoyaron a los jugadores. Esta derrota inesperada es un golpe para analizar y para corregir. Nos equivocamos mucho con la pelota y quedamos muy desorganizados en defensa", comenzó exteriorizando Demichelis, analizando lo sucedido.

"Tenemos oque volver a trabajar en la semana. Las penas en el fútbol se matan con autocrítica y también con entrenamientos. Pero la derrota no debe sacar miserias que trae un análisis después de perder", profundizó el exdefensor, ya pensando en los próximos compromisos de River con el objetivo de tener revancha lo más rápido posible.

"Me gustaría poder dominar muchísimo mejor los resultados y seguir generando peligro. Y que el equipo pierda la pelota y que no haya sensación de peligro, eso hay que seguir trabajando. Cuando los cambios no funcionan, soy el responsable", completó, en conferencia de prensa, el sucesor de Marcelo Gallardo en el banco de River.