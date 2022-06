En el mundo River se encuentran en una etapa en la que están buscando repatriar a diferentes futbolistas que supieron brillar en la institución, además de que estuvieron en épocas de vacas flacas. Así fue como, de a poco, comenzaron a trabajar en el retorno de Manuel Lanzini. Sin embargo, no es el único al que van a ir a buscar.

A partir de la salida de Julián Álvarez a Manchester City, los dirigentes saben muy bien que deberán adquirir un delantero de renombre para que Marcelo Gallardo no ponga el grito en el cielo. Pero también deberán estar atentos a una posible salida de Enzo Fernández y Nicolás De la Cruz, que son los jugadores que más llaman la atención en Europa.

Más allá de las declaraciones de ambos mediocampistas, quienes sostuvieron que desean quedarse en la institución riverplatense, saben que no será nada sencillo que Jorge Brito y compañía puedan retenerlos, sobre todo por las contundentes ofertas que puedan llegar a recibir de carácter oficial.

Y en las últimas horas, desde Italia, reportaron que River está detrás de los pasos de un futbolista con pasado en Núñez, como así también en la Selección Argentina: Roberto Pereyra. Según indicó el reconocido periódico europeo La Gazzetta dello Sport, los directivos riverplatenses ya le habrían hecho una propuesta para que el Tucu abandone Udinese y se vuelva a poner la banda roja en el pecho.

Más allá de la información que reprodujo el dario italiano, hace un mes, fue el propio Pereyra quien expresó sus ganas de pegar la vuelta y jugar en el Monumental: "Hablo con mi familia y me dan muchas ganas de volver cuando veo partidos y esas cosas… También es cierto que ahora tengo una familia, y a mis hijos, y así cambian mucho las cosas, pero sí, cuando lo hablo me dan ganas de volver". A lo que, en diálogo con Diario AS, añadió: "Por ahora no tengo nada mirado, pero si tengo que volver a Argentina me volvería a River, si no me quedo por acá por Europa". Gallardo y los hinchas se ilusionan, y no es para menos.