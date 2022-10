Desde aquella conferencia en la que Marcelo Gallardo anunció su salida, la gran incógnita es quién se va a animar a agarrar el banco de River. Pasadas algunas semanas, todo parece indicar que el apuntado es Martín Demichelis, aunque desde adentro aún no quieren confirmar nada.

Micho sonó desde un principio y son varios los puntos que lo hacen encajar en el proyecto. Sin embargo, el periodista Renato Della Paolera sorprendió a más de uno dando un nombre que, según su información, era el plan A de la dirigencia.

"Yo no me quiero meter en la información de Nico (Distasio) que es el número 1, pero es el segundo elegido porque el primero dijo que no. Me refiero a (Gabriel) Heinze", soltó en ESPN F10. "Chequealo con el mánager (Enzo Francescoli) cuando vuelva a la Argentina", le dijo a su compañero.

+ El presente de Gabriel Heinze

El Gringo está sin trabajo desde julio del año pasado luego de haber sido despedido del Atlanta United por su "mano dura". Su idea de juego puede adaptarse perfectamente a la que tuvo River en estos tiempos con Marcelo Gallardo. En las últimas semanas viene apareciendo en el radar de Independiente.