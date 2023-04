Hace tiempo que River no piensa en un arquero. Desde su llegada, Franco Armani ha demostrado estar a la altura y solucionar un problema con que tienen que lidiar otros equipos del fútbol argentino. Sin embargo, desde que el marroquí Yassine Bounou se confesó hincha del Millonario y expresó su deseo de jugar en el club algún día, la curiosidad generó empatía entre los hinchas.

Aunque Martín Demichelis no tenga como prioridad reforzar ese puesto siempre solitario en un próximo mercado de fichajes, el gran Mundial que tuvo en Qatar el arquero de Sevilla, mejor conocido como Bono, lo pone como candidato natural el día que en el Millonario se busque un nuevo nombre para custodiar el arco.

Para que no se olviden que sigue a la espera, el marroquí volvió a manifestar aquellos deseos en una entrevista que concedió a Infobae: "Me encantaría jugar allí alguna vez, pero nunca se sabe. Ojalá suceda. Me encanta ese ambiente, lo que cantan, cómo se vive", reconoció el arquero que integró la terna de los premios The Best, junto a Dibu Martínez y Thibaut Courtois.

Además, Bono contó cómo fue que se hizo hincha del Millonario y reveló que no solo recibió una camiseta de Ariel Ortega como regalo, sino que tuvo además la oportunidad de charlar con él: "Ortega es mi ídolo desde niño y él lo sabe. Lo pudimos hablar por las redes sociales. Mi perro se llama Ariel en su homenaje. Me emocioné mucho al recibir la camiseta de Orteguita y me envió un mensaje de video", dijo.

Y agregó: "Soy hincha de River desde muy pequeño, desde que mi padre me regaló una camiseta de la Selección Argentina, que fue mi primera camiseta de fútbol y desde ese momento siempre me gustó la Argentina y me encantan los argentinos y en especial, los hinchas de River. Nunca pude ir a conocer el Monumental pero sí estuve en la final de la Copa Libertadores de 2018 en el Santiago Bernabéu y fui a Japón a verlo contra el Barcelona en el Mundial de Clubes en 2015".