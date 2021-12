River está a pocos días de disputar el último encuentro oficial de la Primera División en este 2021 y lo hará para definir el Trofeo de Campeones contra Colón. Una vez terminado el año, las metas de la nueva dirigencia del Millonario estarán enfocadas pura y exclusivamente en el mercado de pases que está por comenzar. El equipo de Marcelo Gallardo jugará una nueva edición de la CONMEBOL Libertadores y el armado del plantel será un aspecto esencial de cara al inicio del próximo semestre.

La danza de nombres acaba de iniciar con vistas a enero y el primer refuerzo para el Muñeco estaría al caer. Emanuel Mammana aterrizó en suelo argentino para pasar las Fiestas con su familia y confesó su deseo de concretar su retorno a Núñez. "Ojala pueda volver a River ahora", expresó el central sin ningún tipo de disimulo, deseando que las negociaciones lleguen a buen puerto. Sin embargo, el defensor no es el único que podría llegar al Millonario dentro de las próximas semanas.

En la órbita de River aparecieron jugadores que no militan precisamente en el fútbol argentino, sino en Sudamérica. Felipe Ángel, volante de Junior de Barranquilla, parece haber captado la atención de Marcelo Gallardo y ya existieron los primeros contactos para que el pase pueda convertirse en una realidad. El colombiano juega de mediocampista central y está próximo a cumplir 21 años. Además, el propio futbolista confesó: "Kranevitter es un jugador que se asemeja mucho a mi juego". La frase ideal para conquistar a los hinchas de La Banda.

Ángel dialogó este miércoles con el programa radial Cómo Te Va y se refirió principalmente al interés de River por hacerse de sus servicios. Lejos de hacerse el desentendido con la situación, el volante mostró todo su deseo de poder mudarse a Núñez en este mercado de pases. "Me encantaría ir a River, es un club de los más grandes de Sudamérica", expresó. Luego, las flores fueron para el Muñeco: "Ser dirigido por Gallardo sería un privilegio, sería muy importante para mí en el tema de aprendizaje".

La posibilidad de sumarse al elenco de "Napoleón" parece ser una realidad y el propio mediocampista confirmó los primeros contactos de la Secretaría Técnica del Millo para poder iniciar las negociaciones. "Mi agente me dijo que hubo un acercamiento con River, tengo contrato con Junior hasta 2023. Ojalá se me de la posibilidad de estar allá. Sería muy feliz para mí representar a un club como River", le dijo Ángel a Marcelo Benedetto. Por último, Fabián reveló que Teo Gutiérrez está haciendo fuerzas para acercarlo a Núñez. "Teo me contó mucho de River acá en Junior, me dijo que es un gran club", cerró. ¿Se pondrá la banda roja?

