Sí, somos campeones del mundo y seguimos de fiesta, pero... ¿alguien quiere pensar en el fútbol argentino? Mientras se desarrollaba la Copa del Mundo, el nuevo River de Martín Demichelis activó más que ningún otro club de la Liga Profesional en la apertura del mercado de pases y ya clavó dos refuerzos de jerarquía.

Además de concretar la vuelta de Matías Kranevitter, que ya se entrena con sus nuevos compañeros, al Millonario también volvió un jugador clave del ciclo Gallardo: Ignacio Fernández. Nacho arregló su salida del Atlético Mineiro, River puso la plata encima de la mesa y hoy fue turno de la revisión médica, por lo que el anuncio oficial de La Banda es inminente.

Una vez presentado de manera formal podremos conocer qué camiseta usará Nacho para la próxima temporada, pero varios hinchas de River ya lo descubrieron por una serie de fotos que circularon en redes sociales. Es que José Paradela apareció en el entrenamiento de hoy con un nuevo dorsal y, según comentan entre los fanáticos, fue para dejarle la "26" libre a Fernández como en los viejos tiempos. Un gesto enorme.

Paradela es uno de los futbolistas que no tiene asegurada su continuidad en Núñez. Su 2022 irregular bajo el mando del Muñeco no lo posicionaron bien para la temporada entrante y hasta se habló de su salida por una decisión institucional, pero será Demichelis el que tendrá la última palabra para bajarle -o no- el pulgar.

¿Le guardan la 10 a Quintero?

Nacho fue uno de los privilegiados que supo usar el dorsal icónico de la decena luego de portar la "26", pero con la posibilidad latente de renovar a Juanfer Quintero, en River parecen haber guardado la "10" para el colombiano. Se vienen días clave para la definición del futuro del volante cafetero, a la espera de resolver cuestiones relacionadas al dólar. La intención de la firma está.