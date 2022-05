El multicampeón europeo que se lamentó por no jugar en River: "Me quedé con ganas"

A lo largo de la historia, fueron varios los jugadores europeos que estuvieron vinculados tanto River como en Boca. Hubo nombres rutilantes para armar un plantel mega competitivo y hacerle frente a los equipos más poderosos del mundo, pero solamente se produjo el arribo del italiano Daniele De Rossi al club de La Ribera.

Figuras que vistieron las camisetas de sus respectivos seleccionados, como así también disputaron incontables partidos de Champions League y también fueron partícipes de la Copa Intercontinental, hoy conocida como Mundial de Clubes, fueron vinculadas al Millonario y al Xeneize en más de un mercado de pases. Y así fue que Ronaldo, Gianluigi Buffon, Edgar Davids, Wesley Sneijder, David Beckham, Guti y Alessandro Del Piero, entre otros, estuvieron en los planes de ambos.

Corría el año 2012 cuando se vinculó al español José María Gutiérrez Hernández con un posible arribo al Millonario. Si bien no pudo concretarse, y más de uno especuló con que se trató de un rumor sin sentido, pero después de mucho tiempo fue el propio futbolista quien rompió el silencio al respecto y confesó lo que ocurrió: "No me llamó el presidente de River directamente, pero me enviaron una propuesta a través del hermano de mi mujer. Lo pensé, pero consideré que no era el momento porque ya estaba cansado de jugar y prefería estar con mi familia y mis hijos", aseveró el ex Real Madrid, quien fue campeón de Champions League.

Mediante una entrevista con Infobae, el propio Guti se mostró muy arrepentido de la decisión que tomó hace una década y fue contundente con su relato: "Es verdad que me quedé con ganas de jugar un Superclásico". Después de 10 años, los hinchas de River continúan lamentándose que el mediocampista español no haya arribado a Núñez. ¿Te lo hubieses imaginado complementándose con Leonardo Ponzio?