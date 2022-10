Desde hace un poco menos de una semana, el mundo River vive en un estado de tristeza absoluta por la partida de Marcelo Gallardo. Un entrenador que le dio al Millonario uno de los mejores capítulos de su historia y que, gracias a tantos éxitos, logró traspasar las fronteras para situarse en las primeras planas.

Con un inminente futuro en el fútbol europeo, el prestigio de Gallardo a nivel global aumentó mucho durante este martes luego de que se conociera el ranking de los mejores 50 entrenadores del mundo que publicó el importante medio periodístico Four Four Two de Inglaterra.

Con su presencia junto a otros tres entrenadores argentinos, Marcelo Gallardo se coló dentro del ranking en el puesto número 31° del mismo pese al mal año que atravesó River. Incluso, no solo se mantuvo dentro sino que trepó tres lugares respecto a la posición de la temporada pasada.

Como bien se mencionó, Gallardo no es el único argentino del ranking de Four Four Two ya que también aparecen Diego Simeone, Lionel Scaloni y Mauricio Pochettino. De estos, quien mejor se posiciona es el Cholo en puesto 10°, seguido por el hombre de la Selección en el 14° y finalmente Pochettino en el 22°.

La particular descripción sobre Marcelo Gallardo de Four Four Two

Consolidado por su paso por el Millonario, el medio inglés describe a Marcelo Gallardo como "un entrenador caprichoso, expresivo y agresivo en su estilo". Además destaca que se ha vuelto "un ganador nato" con dos Copas Libertadores y termina por mencionar que el Muñeco se irá de River como "una leyenda".