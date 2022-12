A solo unos días de que River retorne a los entrenamientos y viaje a San Luis para comenzar la primera etapa de la pretemporada, Martín Demichelis ya puede sonreír porque espera al primer refuerzo de la temporada 2023 tras acordarse todos los números de la compra de Matías Kranevitter.

Un jugador de gran paso por el club que regresa tras siete temporadas y que envalentona a una dirigencia que va por más ya que ahora buscará acordar la vuelta de otra ex figura del Millonario. Un jugador que Demichelis pidió desde sus primeros minutos como DT de River y por el cual espera hasta último momento.

Pese a su irregular año en Atlético Mineiro, la vuelta de Nacho Fernández a Nuñez parecía más fácil de lo que será. Con el arribo de Eduardo Coudet al Galo brasileño las chances disminuyeron considerablemente pese a que en la dirigencia del Millonario aún tienen un as bajo la manga en la lucha por el volante.

Con una deuda que todavía Mineiro no pudo pagar por el pase del volante, según la información de Germán Grova, desde River buscarán un acuerdo perdonando dicho dinero y, por qué no, pagando algún monto extra que no sea muy desorbitante. Una negociación larga por la que el Millonario está dispuesto a pasar.

Los jugadores de River buscan convencer a Fernández

Así como Enzo Francescoli y Jorge Brito, son varios los jugadores que buscan convencer a Fernández de volver. Para esto, aprovecharon que el volante estuvo en el casamiento de Bruno Zuculini y según comentan le habrían insistido una y otra vez que haga fuerzas para volver en este mismo mercado a gastar sus últimos cartuchos en River.