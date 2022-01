Los hinchas de River están esperando para volver a ver a De la Cruz, quien no juega desde la goleada ante San Lorenzo.

Mientras el plantel de River realiza la pretemporada en San Martín de Los Andes, los hinchas están expectantes de lo que sucede con las grandes figuras del plantel que comanda Gallardo. Si bien está el mercado de pases en el medio, hay jugadores que se están recuperando de sus respectivas lesiones, y Nicolás De la Cruz es uno de ellos.

El mediocampista uruguayo no juega desde el pasado 18 de octubre, cuando el Millonario recibió a San Lorenzo y le ganó 3-1 en el Monumental. A partir de allí, la vida del ex Liverpool de Uruguay no fue la misma: una trombosis en el pie izquierdo le impidió estar en el campo de juego y ser partícipe fundamental de los últimos logros de River.

De la Cruz ya está recuperado, al menos para poder entrenar con sus compañeros. Luego de 2 meses y 24 días, el futbolista busca poder ponerse bien desde lo físico y así volver lo antes posible al terreno de juego, ya que una trombosis venosa (depende del organismo de cada ser humano) demora entre 3 y 6 meses en esfumarse para que uno pueda retormar sus actividades físicas.

En la tarde del viernes, el uruguayo se sumó a los entrenamientos de River y volvió a tener contacto con el grupo general, ya que desde que comenzó con los anticoagulantes, no pudo trabajar en el campo de juego, sino que debió hacerlo en el gimnasio para evitar la pérdida de masa muscular. Aún no está pautado su retorno a las canchas, pero será antes de lo imaginado.