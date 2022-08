Teniendo en cuenta que solo faltan 11 días para el Superclásico, es imposible que en River ignoren la noticia de la lesión de Sebastián Villa. Todo indica que el futbolista más importante de Boca deberá ser operado por un problema en los meniscos y se perderá la cita clave en La Bombonera ante los de Marcelo Gallardo.

No solo se trata del más desequilibrante del rival, sino de alguien que causó muchos dolores de cabeza a la defensa del Millonario en el último tiempo. Sin ir más lejos, fue el autor del 1-0 en el Monumental en el último cruce entre ambos. Por eso, cuando Gustavo Yarroch le comunicó en vivo a Matías Patanian de lo sucedido, muchos esperaron expectantes su reacción.

"Me acabo de enterar, no sé nada", fue lo primero que dijo tras recibir la información. Luego, agregó: "Es un jugador bárbaro, sin dudas, pero no sé del tenor de la lesión". Cuando el corresponsal de ESPN le dijo que es casi imposible que juegue el Súper, el vicepresidente del club puso paños fríos: "Bueno, nosotros tenemos que pensar en River".

Por otra parte, tras ser consultado por cómo vive la previa a la designación del árbitro para el compromiso del 11 de septiembre, fue contundente: "Como lo tiene que vivir". "¿Con la guardia alta?", repreguntó Yarroch. "Como lo tiene que vivir", reiteró el vice. ¿Será Facundo Tello el designado?