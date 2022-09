El Superclásico ya se palpita. Solo quedan días para que Boca y River se vean las caras en La Bombonera este domingo a las 17 horas en un duelo crucial para ambos en la Liga Profesional. En los dos equipos, aún se guardan dudas respecto al partido en referencia a los futbolistas que saldrán a la cancha desde el arranque. Tanto por molestias físicas como por decisiones tácticas, ni Marcelo Gallardo ni Hugo Ibarra tienen confirmados a sus jugadores.

En concreto, en el Millonario, la principal duda del entrenador pasa por la delantera, ya que la cuestión física de Pablo Solari hace dudar a Gallardo si el ex Colo Colo podrá jugar o no, y en caso que no lo haga, entre los reemplazantes se encuentran Matías Suárez, Miguel Borja o mismo, Santiago Simón con un cambio de esquema.

En referencia a uno de ellos, el colombiano Borja, este será su primer Superclásico, ya que arribó a River hace solo unos breves meses. Ya con diez partidos disputados y 3 goles, el delantero alterna grandes actuaciones con otras por debajo del promedio, pero como todo jugador, no se quiere perder el partido ante el eterno rival.

A modo de motivación en un momento clave para él, a solo días del Superclásico, un ídolo contemporáneo de River como Leonardo Ponzio de deshizo en elogios hacia Borja. "Lo enfrenté y para mí es un gran jugador. Puede ser que necesite adaptación, por supuesto. Jugadores como él terminan adaptándose, lo hizo en todos los clubes... ¿Cómo no lo va a hacer en River? El otro día, Borja agarró la pelota en el área chica y la clavó en el ángulo", expresó el ex volante millonario en TyC Sports.

Además, lo comparó con un compatriota suyo como Teófilo Gutiérrez, futbolista a quien siempre se le dio bien enfrentar a Boca, auque nunca le convirtió goles con la camiseta de River. En relación a esta comparación entre Borja y "Teo", Ponzio manifestó: "Para jugar y adaptarte al sistema de Marcelo Gallardo, tenés que entrenar. Para mí va a andar bien en River, lo veo muy parecido a Teo Gutiérrez". ¿Será titular en el Superclásico?