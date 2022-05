Enzo Fernández sigue fino: ¿qué otros jugadores de River no fallaron ni un penal en la era Gallardo?

La relación entre los penales y Marcelo Gallardo ha sido más que cercana en el ciclo del exitoso entrenador de River Plate. Con el recibido esta noche ante Fortaleza, El Millonario ejecutó el número 83 en tiempo regular en esta etapa y repasamos los ejecutantes más efectivos, y los que no tanto, durante todos estos años.

Gonzalo Martínez, Rafael Santos Borré, Lucas Alario. Los encargados de tomar la máxima responsabilidad han variado a lo largo del ciclo y es Enzo Fernández quién asume hoy ese rol en el equipo. Con el tanto anotado en esta jornada, el mediocampista sigue con la efectividad perfecta aunque no es el único en haberlo logrado desde 2014 a esta parte.

Quién registra los mismos números que el ex Defensa y Justicia es nada menos que Gonzalo Montiel. Ambos convirtieron los 5 que ejecutaron en tiempo regular y se tornaron expertos en una materia sensible. Sin embargo, no son quiénes lideran la estadística.

El dueño absoluto de la cima es Ignacio Scocco. El ex delantero de River convirtió los 8 remates que realizó y aún ningún otro jugador del Millonario pudo obtener el mismo logro. ¿Quiénes estuvieron cerca?

Si lo medimos en efectividad, Lucas Alario posee un 87% de precisión gracias a sus 7 conversiones en 8 intentos. Asimismo, Juanfer Quintero anotó 6 de los 7 y solo registró 1 desviado en una derrota 1 a 0 ante San Lorenzo. El último que estuvo cerca fue el Pity, autor de 8 goles en 10 disparos y dueño de un 80% de efectividad. Todos grandes pateadores.

Vale la pena aclarar que hubo otros compañeros que jamás fallaron un penal en tiempo regular durante la era Gallardo, aunque sus ejecuciones fueron mucho menores. Andres D´alessandro, Fernando Cavenaghi y Gabriel Mercado anotaron el único que remataron y Sebastián Driussi y Carlos Sánchez, con 2 y 3 respectivamente, también mostraron una precisión absoluta.