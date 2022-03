A falta del partido contra Brasil, la Selección Argentina empató ante Ecuador en Guayaquil y sentenció su destino en la segunda ubicación de la tabla en las Eliminatorias, con un impresionante invicto que se mantiene hasta el día de hoy y es récord a nivel mundial. Pensando en la lista para el Mundial de Qatar, Lionel Scaloni tiene más certezas que dudas.

Uno de los jugadores más aplaudidos en el duelo contra el conjunto que dirige Gustavo Alfaro fue Nicolás Tagliafico, de gran partido como lateral izquierdo para tapar las constantes escaladas en el carril derecho de la Tricolor. Su labor fue tan asombrosa que hasta se ganó el elogio de un histórico en su puesto, como lo es Juan Pablo Sorín. "Que bueno tener laterales en este nivel", expresó el ex Villarreal, Barcelona, River, entre otros.

Debido al posteo de Juampi, los citados en Twitter se convirtieron en una verdadera guerra contra el grupo de personas que habían pedido a Fabrizio Angileri para la Selección Argentina y la cantidad de respuestas al tuit original hicieron que el actual lateral izquierdo de River permaneciera entre las tendencias del miércoles, desde la mañana hasta el mediodía.

Antes de su conflicto con el Millonario, Angileri se había afianzado como titular con Marcelo Gallardo y el pedido de convocatoria para Lionel Scaloni no era para nada descabellado. No obstante, algunos usuarios aprovecharon tanto el tuit de Sorín como el mal presente del ex Godoy Cruz para lanzar críticas hacia aquellos que lo pidieron para la Albiceleste.