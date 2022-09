Y un día, River volvió a ganar. Los dirigidos por Marcelo Gallardo dejaron atrás las dolorosas derrotas frente a Boca y Banfield, triunfó en el clásico contra San Lorenzo y se prendió en el campeonato.

Si bien aún está pendiente el partido de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que lidera la Liga Profesional, en River están repletos de ilusión para lo que resta del certamen local. Y el Muñeco quiere encolumnar el buen rendimiento del Millonario mediante uno de los que mejor rendimiento tuvo en el clásico disputado en el Bajo Flores.

Así como en algún momento destacó las actuaciones de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Gonzalo Martínez y una gran cantidad de jugadores que hacían la diferencia dentro del plantel riverplatense, Gallardo llenó de elogios a Esequiel Barco.

El ex Independiente no estaba rindiendo cuando le tocaba ser titular, y muchos lo ponían en duda. Pero el DT le dio confianza, comenzó a colocarlo desde el banco, recuperó el nivel que supo tener en el Rojo, y enorgulleció al nacido en Merlo. "A Barco le falta entender que tiene que tener mejores decisiones. Está en proceso, es un chico joven que se fue joven y tal vez no creció como debería haber crecido. ¿Sabés lo que tiene? La pide siempre, tiene personalidad, tiene coraje", aseveró en conferencia de prensa.

Marcelo Gallardo no pudo dejar de lado su 'enamoramiento futbolístico' para con Barco, y fue categórico con el santafesino de 23 años: "Quiero que él sea mejor futbolista. Lo bueno que tiene es que nunca se esconde", confesó.