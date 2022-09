Gallardo lo concentró, pero no dejó que juegue el Superclásico: ¿Se va de River?

Marcelo Gallardo tuvo una semana bastante complicada para diagramar el equipo con el que River visitará a Boca para una nueva edición del Superclásico. Si bien confirmó que jugarán Franco Armani y Pablo Solari, además de que está la sorpresa de que Juan Fernando Quintero tendrá su primer encuentro ante el Xeneize como titular, realizó modificaciones entre los relevos.

El entrenador del Millonario definió que Armani; Paulo Díaz, Emanuel Mammana, Javier Pinola; Andrés Herrera, Nicolás De la Cruz, Enzo Pérez, Milton Casco; Quintero; Matías Suárez y Solari sean los que inicien la edición 213 del Superclásico en Brandsen 805, pero lo que llamó la atención fue la conformación del banco de suplentes.

Después de que volviera a ser tenido en cuenta para un encuentro oficial, ya que en los últimos tres partidos no había sido citado, Tomás Pochettino se quedó afuera del choque contra Boca. Y no solo fue el ex Austin FC, sino que Franco Petroli estuvo en el mismo recorte.

Que el DT de River volviera a prescindir de Pochettino no generó polémica, pero sí llamó la atención por el lado de que había retornado a la nómina. Ahora, el ex Talleres deberá definir qué hará a fin de año, una vez que se le termine el préstamo con la institución de Núñez. ¿Continuará o regresará a Estados Unidos?