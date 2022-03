En la previa del Superclásico, Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa picante y a un equipo del fútbol argentino no le gustó para nada lo que dijo.

El Superclásico ya se juega en los micrófonos. Después de la conferencia de prensa de Sebastián Battaglia, en el que apuntó al arbitraje y mostró la confianza en los suyos, Marcelo Gallardo hizo lo propio y sorprendió a varios con las formas. Además, una declaración ofendió a otro equipo del fútbol argentino.

El Muñeco anduvo con pocas pulgas. Se sentó y comenzó: "Antes de que me pregunten: Armani, Rojas, Paulo Díaz, González Pirez, Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Nicolás De La Cruz; Esequiel Barco y Julián Álvarez". Sin vueltas, el DT dio el equipo que tanto suele esconder. Pero después fue duro con una comparación...

Gallardo y una declaración que ofendió a otro equipo del fútbol argentino

Luego de varias preguntas, Gallardo opinó sobre la notoria mejoría que mostró Boca ante el Pincha en La Plata y a los hinchas del León no les gustó la forma. "A mi me importa cómo venimos nosotros y cómo vienen ellos... Boca ha cambiado y puede ser un partido mejor jugado, más allá de lo físico. Eso si me dejo llevar por el equipo de Boca en La Plata. Y nosotros tampoco somos Estudiantes en la forma de jugar...", dijo Napoleón.

La comparación sonó despectiva y el la ciudad de las diagonales salieron con los tapones de punta, aunque quizá el entrenador de River no está tan errado. A diferencia del equipo del Ruso Zielinki, el Millonario toma la iniciativa y tiene un juego de mayor posesión. Ni mejor ni peor, diferentes estilos y protagonistas.