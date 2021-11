Gareca analizó al River de Gallardo: "Me gustaba más cuando..."

Quedan dos jornadas para el cierre de la Liga Profesional, pero River ya se la adueñó y se coronó como campeón. Pero más allá del resultado en sí, del cual se mostró alegre, Ricardo Gareca se tomó unos instantes para poder analizar cómo juega el conjunto dirigido por Gallardo.

Si hay algo que está claro a lo largo de los más de 7 años que el Muñeco lleva al frente del Millonario es que, cuando las papas quemaron, se readaptó. Y no es algo que resulte sencillo para cualquier entrenador, ni para todos los planteles. Incluso, los futbolistas no siempre pueden adaptar su estilo a varios equipos.

El ex director técnico de Vélez, quien se desempeña como seleccionador de Perú, analizó concretamente lo que es el estilo de juego que hoy en día posee River, y describió que "siempre fueron intensos". Sin embargo, no es el que más le agrade: "Me gustó más la etapa en donde elaboraba más el juego", aseguró en diálogo con ESPN F360.

Además, Gareca sostuvo que "la triangulación y la elaboración es necesaria en River, pero ahora tiene una forma de jugar muy vertical y no sé si le dará para ganar algo más importante". El Tigre ya instaló el tema y ahora será momento de que aparezca otro análisis sobre cómo se desempeña el Millonario bajo el mandato de Gallardo.