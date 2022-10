En el marco de una nueva jornada de la Champions League, Sergio Agüero retornó a las transmisiones en vivo de Star+ y reaccionó al encuentro que protagonizaron el Paris Saint-Germain y Benfica en el Parque de los Príncipes. Como si fuera poco, el Kun estuvo acompañado de Javier Saviola, exjugador del combinado portugués.

Además de debatir alguna que otra jugada, como el patadón de Nicolás Otamendi a Kylian Mbappé que le costó la tarjeta amarilla al defensor de la Selección Argentina, la leyenda del Manchester City charló largo y tendido con el Conejito y hasta hubo tiempo para las anécdotas.

En pleno desarrollo del encuentro de Champions, Agüero interrumpió y abrió el baúl de los recuerdos. "Escuchá. Vos sabes que cuando era chiquito, no sé si sabías... yo le pedí a mis viejos si me podían comprar los botines que usabas en River cuando recién comenzabas", le confesó el Kun a un Saviola que no pudo contener la risa.

"Fue el primer contrato que tuve de botines. Me agarraron por un año", agregó el Conejito para darle más color a una historia que data desde sus primeros pasos con la camiseta del Millonario. Como no podía ser de otra manera, los hinchas de River se volvieron locos con la anécdota y reforzaron aún más las teorías que dan vueltas por ahí sobre un presunto fanatismo de Agüero por La Banda. ¿Será?