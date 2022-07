Mientras Marcelo Gallardo se agarra la cabeza por el mal momento que atraviesa su equipo y Miguel Borja llega al país para sumarse, en la dirigencia aceleran en el tema de los refuerzos para intentar darle al entrenador mayores variantes que le permitan instalarse realmente como un candidato al título de la Liga Profesional.

Con apenas dos refuerzos y varias posibilidades caídas, la dirigencia del Millonario apuesta por Matías Arezo, Nahuel Bustos y Juan Martín Lucero. Negociaciones que deben cerrarse este mismo lunes ya que, después de las 20 horas, River solo podrá incorporar a un solo jugador que reemplace a Enzo Fernández (firmará el martes o miércoles con Benfica).

La sociedad que busca River por Arezo:

Siendo una de las joyitas que tiene el Granada de España, el delantero uruguayo solo podrá salir del club por una venta. Ante esto, desde River ofertaron por el 50% del jugador aunque todo indica que esta oferta sería rechazada. Además, el panorama no es simple ya que el jugador declaró en las últimas horas que "mi cabeza está en Granada".

Los competidores por Nahuel Bustos:

Pese a que parecía que el delantero no saldría del Girona, en la última semana algo cambió y desde España no le renovaron el contrato. Ahora como agente libre (su pase pertenece al City Group), River no es el único pretendiente por el cordobés; Talleres y Sao Paulo de Brasil ya habrían realizado sus propuestas al delantero que es la prioridad para Gallardo.

Juan Martín Lucero, el premio consuelo:

En caso de que Nahuel Bustos y Matías Arezo continúen sus carreras lejos de River, desde la dirigencia del Millonario manejan la posibilidad de uno de los goleadores de la actual Libertadores. Lucero, ex Vélez y actual figura de Colo Colo, fue ofrecido por su entorno a la dirigencia aunque por el momento no hubo avances por él.