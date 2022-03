River Plate venció 4 a 0 a Gimnasia de La Plata por la fecha 6 de la Copa de la Liga Profesional en un encuentro más que particular: Hernán Mastrángelo le cobró 3 penales a favor al Millonario que no desperdició ni una oportunidad. Enzo Fernández, Julián Álvarez y Juanfer Quintero convirtieron los tantos para el 3 a 0 y Braian Romero, sobre el final, convirtió el cuarto en El Monumental.

Tras la victoria como visitante ante San Lorenzo, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo buscaba mantener la buena racha y confirmar su protagonismo en la cima de la Zona 1. Como en gran parte del torneo, el nivel colectivo funcionó casi a la perfección y hubo rendimientos individuales verdaderamente destacables en el equipo del Muñeco. Uno de ellos fue el de Esequiel Barco, otra vez decisivo.

Desde su llegada al club, el ex Independiente no se perdió ni un encuentro del Millonario. Sacando la primera fecha -donde ingresó en el comienzo del segundo tiempo ante Unión-, el delantero de 22 años jugó todos los partidos como titular y registró una estadística increíble.

Al detenernos únicamente en aquellos partidos que jugó desde el arranque, Barco fue siempre el jugador de River que más faltas recibió. Quiénes más lo foulearon fueron San Lorenzo (7), Newell´s (5) y Gimnasia (5) esta noche. Evidentemenete, es la única manera de detenerlo. Próximo encuentro: nada menos que ante Boca.

Infracciones recibidas por partido en la Copa de la Liga:



2 vs. Unión

3 vs. Patronato

5 vs. Newell’s

3 vs. Racing

7 vs. San Lorenzo

5 vs. GELP