La partida de Jorge Carrascal tomó de sorpresa a propios y extraños. A pocos días del cierre del mercado de pases, River perdió una de sus variantes ofensivas y no pudo traer un reemplazo, por lo que Marcelo Gallardo tuvo que idearse algunos cambios de esquema para suplir la ausencia del colombiano, que venía jugando como delantero en los partidos de pretemporada por decisión del Muñeco.

Al momento de despedirse, el colombiano dio sus últimas palabras ante los medios e hizo una autocrítica por su paso en el Millonario. "Creo que lo hice bien, pero me faltó un poquito más. River es un club muy grande con mucha presión", reveló el atacante antes de subirse al avión. Sin el protagonismo que esperaba, fue a probar suerte a Rusia.

Con el pasar de las semanas, Carrascal se mantuvo en silencio, sobre todo en medio de los rumores que indicaban una posible vuelta por el conflicto bélico en Ucrania. No obstante, el cafetero se mostró conforme con su actualidad lejos del fútbol argentino y, en diálogo con Radio Caracol, reveló el motivo que lo llevó a irse del equipo del Muñeco.

"Fue una decisión muy difícil, porque River es un club muy grande y le cogí mucho cariño, me hice hincha. Me brindaron muchas oportunidades y conseguí muchos títulos. Pero creo que volver otra vez a Europa es un sueño, era una meta. Hoy estoy en Moscú, pero quién sabe que siga explotando y pueda jugar en Italia, España... me brinda más esa posibilidad. Irme fue duro, pero hoy lo estoy asimilando bien", contó el colombiano con total sinceridad. ¿Podrá recalar en un grande de Europa?