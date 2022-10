En un año donde ni Gallardo ni los jugadores de River encontraron las soluciones para revertir los malos momentos, el hincha del Millonario sostuvo un reclamo a lo largo de toda la temporada en donde se pidió por la aparición de algún jugador de la reserva de la institución. Un punto que, en el pasado, destacó la gestión Gallardo.

Sin embargo, durante todo el 2022 no apareció ningún jugador nuevo en la primera división de River y desde la organización misma del Millonario salieron a aclarar porque el entrenador no hace debutar juveniles en los últimos años: "Hubo un bache en una época, durante cuatro años gente que vino a River con la obligación de buscar jugadores y no trajeron nada".

Quién tomó la posta de la situación fue Jorge Borrelli, uno de los encargados del área de captación del fútbol formativo, y destacó que la institución pasó de "la categoría 2001 (la de Enzo Fernández) a esperar ahora a la categoría 2005". Una brecha que se generó a raíz de que “la gente encargada no logró cumplir con la tarea”, según contó en Como te Va por DSports Radio.

De esta manera, según los tiempos que plasmó Borrelli, en el Millonario deberán esperar hasta la temporada 2024 o 2025 para que aparezcan algunas de las joyas que River tiene en su cantera: Agustín Wierna Luque, Joaquín Flores, Alexis González o Claudio Echeverri son algunos de los nombres de los que más se espera.

Igualmente, el formador juvenil del Millonario no quiso dramatizar el momento que atraviesan las juveniles del club y destacó a varias de las figuras que aparecieron en estos años: "Tuvimos a Julián, Enzo, Simón, Montiel. El tema es que se asienten en la Primera. Hay que ver cuántos jugadores se consolidan, cuántos son vendidos al monto que vende River".

¿Que juveniles podrían debutar proximamente en River?

En cuanto a los futuros nombres que podrían aparecer próximamente en el Millonario, las figuras a las cuales los hinchas de River le tienen gran estima son en mayor medida Sebastián Sánchez, Franco Alfonso, Joaquín Panichelli y Flabián Londoño. Jugadores de buen presente que aún no terminan de convencer a Gallardo.