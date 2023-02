River le ganó a Argentinos Juniors y recuperó la sonrisa tras lo que fue la dolorosa caída en Córdoba frente a Belgrano. Ahora, los comandados por Martín Demichelis viajarán hacia el estadio José Dellagiovanna para medirse ante Tigre, y así buscar el segundo triunfo al hilo.

Ahora que en la Zona Norte del Gran Buenos Aires buscarán revalidar lo conseguido en el lujoso y renovado Antonio Vespucio Liberti, el plantel dirigido por Demichelis está buscando llegar de la mejor manera posible, tanto desde lo físico como desde lo futbolístico.

En cuanto a los jugadores que aún no estarán para este encuentro, aparecen Matías Suárez, Matías Kranevitter, Elías López, Tomás Lecanda y Emanuel Mammana. Aunque se espera que el ex defensor de FC Zenit de San Petersburgo pueda retornar a las canchas recién el próximo miércoles ante Banfield, en el desempate del Trofeo de Campeones. Si no llega a estar listo, lo cuidarán de cara al compromiso contra Arsenal por el torneo doméstico.

Si bien ya entrenan a la par de sus compañeros, Nicolás De la Cruz y Paulo Díaz tampoco dirían presente ante el Matador, y volverían con Mammana. Pero la gran duda que posee el ex DT de Bayern Múnich está vinculada al mediocampo: sin Bruno Zuculini, quien ya fue operado de la rotura parcial del ligamento cruzado, aparecen dos nombres para acompañar a Enzo Pérez.

Debido a que no viene presentando buenos rendimientos, existe la chance de que Rodrigo Aliendro deje su lugar y que sea Agustín Palavecino, quien ya está recuperado de su desgarro, el que lo reemplace. Al entrenador de River le quedan dos entrenamientos más para definir quiénes serán los intérpretes de un equipo que buscará trepar a los primeros puestos de la Liga Profesional.

A pesar de que deberá definir en los próximos días, existe la chance de que River salga al campo de juego del estadio de Tigre con Franco Armani; Robert Rojas, Jonatan Maidana, Enzo Díaz, Milton Casco; Pérez, Palavecino; José Paradela, Ignacio Fernández, Esequiel Barco; y Miguel Borja.