River le ganó a Lanús por el torneo local, jugó muy bien, pero Marcelo Gallardo no logró quedar satisfecho. Y claro, la salida de Nicolás De la Cruz le generó un enorme dolor de cabeza, de quien espera que llegue en óptimas condiciones al encuentro del próximo miércoles frente a Vélez por la CONMEBOL Libertadores.

"Fue solamente un golpe, esperemos que se recupere bien en estos días", manifestó el Muñeco en la conferencia de prensa luego del triunfo ante el Granate para contar qué fue lo que le había ocurrido al mediocampista uruguayo. Pero en el caso de que no se recupere al 100% y no pueda jugar, ya tiene a su reemplazante.

El buen ingreso que tuvo José Paradela, quien terminó siendo una de las grandes figuras del encuentro, le dio un voto de confianza con Gallardo y aparece como el candidato a quedarse con la titularidad en el choque copero ante Vélez.

A pesar de que De la Cruz es una pieza fundamental para el entrenador de River, podría ser resguardado con fines de no ser exigido si es que no está en su plenitud física. Y es que para el Muñeco no se puede arriesgar, por eso mismo explicó que su enojo con el charrúa fue porque "necesitaba que me dé respuestas rápidas. Primero porque no podemos correr riesgos y segundo porque no se puede esperar mucho en estos partidos cerrados". ¿Será el momento de Paradela?