River está muy cerca de clasificarse a los Octavos de Final en la Libertadores, pero ya piensa en lo que será el duelo de este domingo ante Platense por la Copa LPF, donde obtuvo el pasaporte a los Cuartos de Final donde chocará con Tigre.

Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador de la historia del club de Núñez, tuvo varios inconvenientes para conformar los equipos a lo largo de todo lo que transcurrió del semestre, dado a que padeció las lesiones y suspensiones de sus futbolistas.

A pesar de que en los últimos días perdió a Matías Suárez, el Muñeco recibió una noticia que lo alegrará muchísimo: de cara a lo que será el partido de la Libertadores frente a Colo-Colo, el DT de River volverá a contar con Juan Fernando Quintero y JonatanMaidana.

Tras haber sufrido un desgarro en el isquiotibial izquierdo, se esperaba que el enganche colombiano pudiera estar presente contra el Calamar, algo que no sucederá porque no integra la lista de convocados. Lo mismo sucedió con el zaguero central, que no estaba al 100% tras su distensión en el aductor izquierdo.

A pesar de estos inconvenientes, River volverá a tenerlos porque ambos recibirán el alta en el inicio de la próxima semana. Si bien es difícil que puedan jugar frente a Tigre por los Cuartos de Final, es un hecho que ambos llegarán sin problemas al cruce copero ante el elenco chileno.