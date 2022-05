La partida de Rafael Santos Borré fue una de las peores noticias para River por aquel entonces. Sin embargo, afortunadamente para el Millonario, Julián Álvarez encontró su mejor versión como referencia ofensiva y se convirtió en uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, tapando el hueco que había dejado el "Comandante".

Las cosas fueron bien para el colombiano también. El delantero es una de las figuras del Frankfurt alemán, que está a horas de disputar la final de la UEFA Europa League ante el Rangers esconcés, y Rafa se tomó el tiempo de dialogar con ESPN F90 en la previa de un duelo clave tanto para la institución como para su carrera personal.

Una de las preguntas que más sorprendió a Borré vino de Federico Bulos, en referencia al presente del Millonario y la escasez de nombres en ofensiva. "Vos sabes que se va Julián (Álvarez) y Matías (Suárez) está entre algodones, y Gallardo va a necesitar un delantero. ¿Vos no tenes un tiempito libre?", le consultó el panelista de ESPN F90 al jugador cuya respuesta fue desopilante.

"No, no. Ahora quiero jugar la final, dejarlo acá y tomarme vacaciones", explicó el "Comandante" entre risas para luego dejarle un mensaje al Muñeco. "Esta vez me toca decirle que me tengo que ir de vacaciones unos días", concluyó ante la consulta de Bulos. Borré está 100% enfocado en su club, pero siempre recuerda a River con una sonrisa.