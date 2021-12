Dentro del mundo River están disfrutando de las merecidas vacaciones, después de haber conquistado dos títulos en lo que fue el cierre deportivo del 2021. Pero, mientras Gallardo descansa, también planifica el 2022, donde quiere a Juan Fernando Quintero como máximo refuerzo.

Y en las últimas horas, el enganche colombiano emitió una polémica declaración respecto a su retorno, por lo que los fanáticos del Millonario encendieron las alarmas. Además, el Muñeco tendrá varias caras nuevas para encarar el próximo año.

La ilusión del hincha, duró muy poco

Todos los fanáticos del Millo estaban expectantes de lo que podía ser el retorno de Diego Buonanotte, quien no renovará su vínculo con Universidad Católica. Sin embargo, el nacido en la cantera riverplatense, tendría un destino exótico.

El futbolista de 33 años recibió una oferta de Royal Pari de Bolivia y, de no mediar inconvenientes, continuaría con su carrera lejos del Monumental. ¿Habrá chance de que vuelva a River?

Las caras nuevas que tendrá Gallardo en River

Para la próxima pretemporada, donde River se alojará en Estados Unidos, el entrenador contará con varias caras nuevas y buscará poder ir detrás de la Copa Libertadores.

Tras culminar con sus préstamos, en el Millonario volverán a tener una chance Carlos Auzqui, Elías López, Franco Paredes, Hernán López Muñoz, Augusto Aguirre, Ezequiel Centurión, Matías Moya y Matías Benítez.

¿Qué pasará con Juan Fernando Quintero?

Cuando todo parecía estar arreglado para que el Nalgón tuviese su segundo ciclo en River, una peculiar frase le movió la estantería a todo el pueblo riverplatense.

"No estoy al tanto de los rumores de afuera", sentenció en conferencia de prensa, ignorando sus propias publicaciones en Instagram. Y agregó que tiene "la mente puesta en el próximo partido". ¿Habrá sido para no entorpecer la negociación o no volverá?

River está cerca de abrochar a su primer refuerzo

Mientras los flashes están centrados en los retornos de Quintero y Mammana, los directivos de River tienen en mente a otros refuerzos, y estaría todo acordado para que arribe una joya que se disputan con Boca.

Según las declaraciones del representante de Facundo Farías, está todo dado para que juegue con la camiseta del Millonario y no lo haga en el Xeneize. "Me dijeron que llamó Riquelme para Boca y después por lo que hablé con Vignatti en una reunión me dio a entender que va a cerrar con River", afirmó Martín Sendoa, respecto a una charla que tuvo con el presidente del Sabalero.