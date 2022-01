Todos los hinchas de River, inclusive desde el cuerpo técnico comandado por Gallardo, están rogando que se termine el mercado de pases y que puedan retener a Julián Álvarez. El delantero nacido en Córdoba apareció en los planes de otro equipo europeo, y buscarían llevárselo ahora.

A pesar de la mala noticia que se generó por el futuro del Araña, en el Millonario recibieron buenas vibras por el presente con el que llegará Juanfer Quintero, quien jugó para la Selección de Colombia, aunque tuvo que ser reemplazado por ¿una molestia?

Fake news: en River se ilusionaron con una estrella mundial

Con la amplia jerarquía que sumó y sigue buscando River en el mercado de pases, se vinculó el nombre de una estrella de la Premier y los hinchas millonarios lo hicieron tendencia pidiéndolo. ¿Realidad o un simple deseo?

Miguel Almirón, estrella del Newclastle y jugador con pasado en el fútbol argentino brillando para Lanús, tuvo una llamativa vinculación de parte de un hincha de River que, en Twitter, se hizo pasar por el periodista Germán García Grova. Rápidamente, fue desmentido y los fanáticos no tardaron en hacer tendencia al hashtag #AlmirónVeníARiver. ¿Habrá una mínima chance, alguna vez?

Gallardo ya cuenta con Agustín Palavecino

A poco de culminar la pretemporada en San Martín de Los Andes, Gallardo sumó al mediocampista por el que River estaba aguardando con muchas ansias.

Agustín Palavecino está poniéndose a punto desde lo físico tras ausentarse por haber sido contacto estrecho de una persona con coronavirus, y para el entrenador del Millonario es una gran satisfacción, ya que ahora puede planificar el equipo con el ex Deportivo Cali a disposición.

Napoli, el nuevo interesado en Julián Álvarez

La lista de pretendientes para quedarse con el delantero de River no para de sumar inscriptos y ahora preguntaron desde Italia por las condiciones de la Araña. ¿Vendrán por él?

Según confirma la Gazzetta Dello Sport en este domingo, el representante de Álvarez recibió el llamado los dirigentes del mismísimo Napoli que supo ver brillar a Diego Maradona y Gonzalo Higuaín con su tradicional camiseta celeste.

El gol de Juanfer Quintero antes de regresar a River

El 10 -fue capitán- anotó el primer tanto de su selección ante Honduras y terminó saliendo por una molestia. Mira el video.

Juanfer convirtió el primer tanto del partido con un buen zurdazo desde dentro del área grande. La felicidad le duró poco, ya que minutos más tarde terminaría pidiendo el cambio al recibir una molestia.

¿Angileri renueva con River?

Tanto la dirigencia del Millonario como la gente que maneja al lateral izquierdo aflojaron un poco y en el club son optimistas con llegar a un acuerdo cuanto antes. Mientras, seguirá apartado.

Según pudo confirmar el periodista Javier Gil Navarro, el entorno del lateral y la dirigencia del Millonario habría comenzado a acordar los números de la renovación de Angileri justo unos días después de los rumores que indican algunos sondeos con MIlton Valenzuela para sumarlo como jugador libre.

¿Se bajó un equipo de la pelea por Julián Álvarez?

Son varios los equipos de Europa que están detrás de Julián Álvarez, pero la revelación del DT de uno de los interesados causó un gran furor.

"No confirmo un interés por parte del club. Vi en los medios y en las redes sociales que se habló mucho de este jugador que no conozco. Aunque, no porque yo no lo conozca, el club no puede seguirlo", confesó Christophe Galtier sobre Julián Álvarez. Y en la misma conferencia de prensa tras el triunfo de Niza sobre Nantes, indicó: "Obviamente me interesó y fui a buscar algunas imágenes. Vemos que es un jugador muy interesante entre líneas. Pero repito, para esta ventana de invierno, Julien Fournier (el director deportivo de Niza) no me habló de este jugador".

Gallardo está cansado de esperar a Bustos

Si bien el lateral era un objetivo prioritario para Marcelo Gallardo, la dirigencia del Millonario no quiere saber más nada con los idas y vueltas, y si bien no se baja de las negociaciones, tomó un camino determinante.

Según pudo confirmar el periodista Hernan Castillo, desde la dirigencia de Jorge Brito le acercaron un total de seis propuestas a Fabricio Bustos para que comience a ser jugador del Millonario en este mercado. Sin embargo, todas estas ofertas fueron rechazadas pidiendo un aumento en los números.