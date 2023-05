Pese a que River llegaba con mucha confianza de cara al Superclásico por su gran momento en la Liga Profesional de Fútbol, la durísima caída que sufrió ante Fluminense por Copa Libertadores encendió las alarmas del equipo Millonario por los problemas que presentó la primera línea del equipo.

Pese a que el equipo jugó acorde a su presente en la faceta ofensiva, los defensores de River no dejaron buenas sensaciones ante la ausencia de Paulo Díaz y, por este motivo, Martín Demichelis ya piensa en tres alternativas si el chileno no llega a punto para el Superclásico.

Como ya se informó, si Emanuel Mammana evoluciona favorablemente del dolor que presentó en la previa del partido ante Fluminense (motivo por el cual salió en el segundo tiempo), el entrenador podría volver a colocar a Milton Casco en el lateral derecho, al central junto a González Pirez y a Enzo Díaz como lateral izquierdo.

Sin embargo, si el ex Zenit no llega en condiciones, el entrenador estaría pensando colocar nuevamente a Enzo Díaz como central junto a González Pirez dejando así a Marcelo Herrera por derecha y a Milton Casco por izquierda. Una idea que no termina de convencer por el nivel que demostró el ex Talleres como carrilero.

Una variante que movería la defensa del Millonario ya que volvería a jugar con el lateral izquierdo como marcador central. Algo que ocurrió durante las primeras fechas del torneo en donde no se la veía tan sólida como cuando el ex Talleres pasó al carril izquierdo.