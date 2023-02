En un fin de semana poco alegre para el mundo River luego de la primer derrota del equipo en la Liga Profesional de Fútbol, Martín Demichelis continuó dando pálidas ya que confirmó que una de las figuras del equipo difícilmente estará presente en la tercera fecha cuando el Millo reciba a Argentinos Jrs en su estadio.

Pensando en lo que será el armado del once que reestrenará el Estadio Monumental, Demichelis ya comenzó a diagramar el once inicial que buscará volver al camino de la victoria y, por más que aún falte una semana, ya piensa en cómo formará la defensa tras los errores que se cometieron en la derrota frente a Belgrano.

Sin poder estar en el partido ante el Pirata cordobés, Emanuel Mammana sufrió una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo de la cual no se podría recuperar a tiempo y por eso no jugaría la próxima fecha. Una baja muy sensible que, al menos contra Belgrano, no pudo ser reemplazada.

De esta manera, el DT de River ahora tendrá que analizar junto a su cuerpo técnico de qué manera para a la defensa para recibir al Bicho. Con dos opciones disponibles, Demichelis podría repetir a Enzo Díaz como marcador central por izquierda o analizaría devolverle la titularidad a González Pirez. Mientras tanto, Jonatan Maidana continuaría en su puesto.