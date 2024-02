Luego de finalizar su vínculo con River el 31 de diciembre del 2023, Jonatan Ramón Maidana se quedó con el pase en su poder, a la espera de que llegue alguna nueva oferta para tomar la decisión de seguir jugando o de finalizar con su carrera de futbolista profesional.

Finalmente, tras un mes y medio en el que si bien tuvo ofertas de Los Andes y de Racing de Montevideo para seguir jugando, acorde a lo que informó el periodista Germán García Grova, el defensor central de 38 años, tomó la decisión de retirarse, finalizando así su carrera profesional tras 19 años, desde su debut en el Mil Rayitas, en 2004.

Los Andes, Boca, Metalist de Ucrania, River, y Toluca de México, fueron los equipos por los que pasó el nacido en Adrogué, que dejó una huella en el Millonario, en donde jugó 13 de las 19 temporadas como profesional, siendo una pieza clave tanto en el ascenso del 2012, como en la obtención de las Copas Libertadores 2015 y 2018.

Su último partido como futbolista profesional, fue en el Trofeo de Campeones 2023, en el que el Millonario venció por 2 a 0 a Rosario Central con goles de Colidio y Nacho Fernández, en el que, a modo de homenaje, Demichelis lo hizo ingresar en los últimos minutos, y junto a Enzo Pérez, levantó el trofeo.

En cuanto a su futuro, el defensor podría seguir ligado al Millonario, ya que luego de confirmar que se iba del club, afirmó: “El día de mañana, cuando me retire, haré los méritos necesarios y trataré de prepararme lo mejor posible para tener una experiencia en juveniles o en algún lugar del club donde pueda ser útil. Es una cuenta pendiente a futuro”.

Además, tiempo atrás Leonardo Ponzio, en diálogo con TyC Sports, destacó que tiene las puertas abiertas para trabajar allí: “Brito le manifestó que las puertas del club están abiertas para lo que desee y se prepare. Hoy hablamos con él y está en un momento que debe tomar una decisión bastante fuerte. Todavía no definió si seguirá jugando, pero es de la buena gente en el mundo del fútbol, y sano”.

Por otro lado, también tendrá más adelante la oportunidad de trabajar con Ariel Rojas, el hoy futbolista de Belgrano, ya que en 2020 el Chino declaró: “Mi cuerpo técnico lo quiero armar con Jonatan Maidana, el otro lugar para ayudante todavía no lo sé, por ahora me lo guardo para encontrar a la persona indicada. Me faltan hacer los exámenes para recibirme de entrenador pero ya cursé todo. No me pongo un plazo para retirarme, pero si me despierta mucho interés todo lo que hace el entrenador de fútbol, la táctica, el manejo de grupo, todo”.

El pasaje de Maidana por River

El defensor llegó al club en 2010, cargando a cuestas su pasado por Boca Juniors. Sin embargo, dejó atrás los fantasmas y hoy representa 100% al Millonario. A Maidana le tocó el descenso y la campaña en la B Nacional, pero también la conquista de la Copa Libertadores ante el Xeneize en Madrid.

El jugador de 38 años se despidió de River tras 319 encuentros disputados, con 8 goles y 17 asistencias entre todas las competencias. En total, levantó 18 trofeos, incluyendo los 7 a nivel internacional.

Los números de la carrera de Jonatan Maidana

Desde su debut, en total el defensor central disputó 544 partidos, en los que anotó 15 goles y aportó 25 asistencias. Además, fue expulsado en 7 oportunidades y logró 13 títulos a nivel local, así como también 9 a nivel internacional, con la particularidad de que ganó la Copa Sudamericana (2005 y 2014) y la Copa Libertadores (2007, 2015 y 2018) con River y con Boca.

Además, jugó 5 partidos con la Selección Argentina y fue subcampeón de la Copa América Centenario 2016, en la que jugó en un encuentro, ingresando por Nicolás Otamendi en la goleada por 3 a 0 ante Bolivia.